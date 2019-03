Garanhuns: Viva Dominguinhos divulga lista de habilitados

NE10 Interior

Viva Dominguinhos será realizado entre 25 e 27 de abril Foto: divulgação/prefeitura de Garanhuns

Foi divulgada nessa terça-feira (12) pela Secretaria de Turismo e Cultura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, a lista de habilitados da 6ª edição do Viva Dominguinhos, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de abril.

Mais de 100 artistas foram aprovados e habilitados. A partir desta lista, serão selecionadas as atrações dos palcos Mestre Dominguinhos, na Praça de mesmo nome, e Canta Dominguinhos, no Largo do Colunata.

Com ritmos regionais como forró, xaxado, xote, ciranda, baião e pé de serra, a proposta do evento é contemplar vários ritmos. A programação completa deve ser divulgada em breve. A relação completa das propostas enviadas de acordo com o exigido em edital está disponível no link: https://goo.gl/MdkvXY