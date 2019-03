Dorgival Dantas e Flávio José são atrações do Viva Dominguinhos

NE10 Interior

Flávio José é uma das atrações do Viva Dominguinhos 2019 Foto: divulgação/Prefeitura de Garanhuns

A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, divulgou nesta quarta-feira (13) a programação do 6º Viva Dominguinhos 2019. O evento será realizado entre os dias 25 e 27 de abril e contará com shows de Dorgival Dantas, Flávio José, Alceu Valença e Elba Ramalho. A programação noturna é realizada na Praça Mestre Dominguinhos. No local, não há camarotes em estruturas elevadas, e sim praças de alimentação nos dois lados.

O primeiro a subir no palco Viva Dominguinhos na quinta-feira (25), a partir das 20h, será Mourinha do Forró, seguido pelo cantor Targino Gondim, do sanfoneiro Cezzinha e do cantor Jorge de Altinho. Na sexta (26), quem abre a noite é o garanhuense Nando Azevêdo. Mestrinho e Dorgival Dantas também estão na programação da sexta-feira. O encerramento fica por conta da cantora Elba Ramalho. No sábado (27), os shows são de Cristina Amaral, Alcymar Monteiro, Alceu Valença e Flávio José.

Durante o dia, na sexta-feira e no sábado, a partir das 10h, haverá apresentações culturais no Palco Canta Dominguinhos, no Espaço Colunata. Toda a programação é gratuita. Além das apresentações, o evento conta com projetos especiais para perpetuar a herança cultural nordestina: Desmestificando a Sanfona, realizado nas escolas municipais, e o Dominguinhos em Quadros, pinturas feitas pelo artista Rubens Costa em alguns pontos da cidade retratando a vida e a obra do artista.

Viva Dominguinhos

O Viva Dominguinhos faz homenagem a José Domingos de Morais (Dominguinhos) e reúne grandes nomes da música nacional e regional. A proposta do evento é abrir com chave de ouro o São João do Nordeste. De acordo com a prefeitura, cerca de 200 mil pessoas passaram pelos dois polos da festa. A organização informou ainda que o palco deste ano será o maior já montado para o evento. A estrutura terá 35 metros de largura por 11 metros de altura.

Confira a programação completa:

Palco Viva Dominguinhos (Praça Mestre Dominguinhos)

Quinta-feira (25/04)

Mourinha do Forró

Targino Gondim

Cezzinha

Jorge de Altinho

Sexta-feira (26/04)

Nando Azevêdo

Mestrinho

Dorgival Dantas

Elba Ramalho

Sábado (27/04)

Cristina Amaral

Alcymar Monteiro

Alceu Valença

Flávio José

Palco Canta Dominguinhos (Espaço Colunata)

Sexta-feira (26/04)

Roda de Sanfona

Valéria Santos

Projeto Seu Domingu's

Banda Quero Xote

Mateus Cordeiro

Amanda Back

Ivan Maceió

Forró do Xeeh

Sábado (27/04)

Roda de Sanfona

Caminhada do Forró

Morena Forrozeira

Pisa na Fulô

Andréa Amorim

Forró do Matuto

Bebeto Oliveira e Esquenta Coração

Forró Pesado de Garanhuns