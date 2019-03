Criminosos roubam R$ 300 mil de casa de ração em Orobó, no Agreste

NE10 Interior

Câmeras de segurança flagraram a chegada dos criminosos Foto: reprodução de vídeo

Cinco homens assaltaram uma casa de ração localizada na PE-88, em Orobó, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa terça-feira (12). De acordo com a Polícia Civil, eles estavam armados e levaram cerca de R$ 100 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 200 mil em cheques.

Segundo a polícia, um homem ficou no carro e os outros quatro desceram do veículo. Nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver os criminosos entrando na loja e abordando as pessoas que estavam lá. Eles levaram os valores e fugiram.

Algumas horas depois, o carro em que os homens estavam foi localizado por policiais de Frei Miguelinho em uma localidade chamada Santa Cruz, na zona rural de João Alfredo, a 15 quilômetros de Limoeiro. Três homens desceram do veículo com armas em punho e trocaram tiros com os policiais. Eles conseguiram fugir em seguida.

Um quarto suspeito, que estava na direção do carro, chegou a se passar por vítima, mas foi preso e autuado em flagrante. A Delegacia de Orobó procura os outros envolvidos e investiga o caso.