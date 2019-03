Ações gratuitas de saúde são oferecidas nesta quarta no Sesc Caruaru

NE10 Interior

Ações estão sendo realizadas pelo Sesc Caruaru como parte do Calendário da Saúde Foto: divulgação/Sesc Caruaru

O Sesc Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza na manhã desta quarta-feira (13) uma série de atividades gratuitas em alusão ao Mês da Mulher no Marco Zero da cidade. As ações fazem parte do projeto Calendário da Saúde e têm como objetivo promover saúde e bem-estar para o público feminino. Entre os serviços oferecidos estão aferição da pressão arterial, corte de cabelo e orientações sobre alimentação saudável e cuidados com a pele.

A expectativa do Sesc é que sejam realizados cerca de 400 atendimentos durante toda a manhã. As ações são realizadas das 8h às 11h e incluem ainda orientações sobre saúde, bem-estar, prevenção à hipertensão, hiperglicemia; teste de glicemia, avaliação nutricional, teste de glicose, cuidados com a pele, design de sobrancelha e estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) para o alívio de dores musculares.