Acic Mulher promove evento com empreendedoras em Caruaru

Evento será realizado no Armazém da Criatividade, que fica no Polo Caruaru Foto: divulgação/Armazém da Criatividade

O núcleo especial da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), Acic Mulher, realiza a terceira edição do evento "Mulheres que Inspiram" nesta quarta-feira (13), às 18h, no Armazém da Criatividade, no Polo Caruaru. No evento, o público conhecerá histórias de empreendedorismo de cinco empresárias, que irão compartilhar experiências de empoderamento feminino e protagonismo empresarial. A iniciativa é gratuita.

O objetivo do evento é integrar as empresas e pessoas em um espaço de inspiração e conexão de experiências que representam conquistas e os desafios da mulher na sociedade contemporânea. As convidadas são a professora de Português e Redação Fernanda Pessoa, a mestranda em Saúde Pública e Desenvolvimento e Idealizadora da Startup Confluências, Maíra Jerônimo, a empreendedora Joana D'arc Farias e as designers Aurijane Nascimento e Anna Gaudêncio.