Sistema de Esgotamento Sanitário efetua primeira etapa de operação em Venturosa

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) entra na primeira etapa de operação em Venturosa Foto: divulgação/Compesa

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) entra na primeira etapa de operação em Venturosa, no Agreste de Pernambuco. Nesta primeira etapa foram implantados 30 quilômetros de rede, duas estações elevatórias (bombeamento) e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), unidades que já permitem colocar o sistema em funcionamento. Serão beneficiados inicialmente os bairros da Cohab, Centro e os loteamentos Arco-íris e Nossa Senhora das Graças.

Para inteirar a ação, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foca em realizar mais duas estações elevatórias, além de efetuar o assentamento de 16,4 quilômetros de tubulações. “À medida que o serviço vai sendo executado nessa etapa, já vamos realizando as interligações dos imóveis à rede coletora, tendo em vista que a Estação de Tratamento foi construída para atender toda demanda da cidade”, afirma Roberto Tavares, presidente da Compesa.

A segunda etapa do processo já está em execução, e estará levando melhorias para os moradores dos bairros do Mutirão (incluindo o Bacural), Campo Grande e Rio dos Bois, possibilitando a ampliação para 95% a cobertura de esgotamento sanitário em Venturosa. A obra já está com andamento de 10% e deverá ser finalizada no fim do ano. De acordo com a Compesa, o investimento é de R$ 33,5 milhões, com recursos da Caixa/FGTS, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, e com contrapartida do Governo do Estado. Atualmente os serviços estão sendo realizados no Bacural, na zona rural da cidade.