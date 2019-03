MPPE recomenda que Vigilância Sanitária faça inspeções na Funase de Caruaru

NE10 Interior

Unidades da Funase deverão ser inspecionadas regularmente, de acordo com recomendação Foto: reprodução/TV Jornal

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Vigilância Sanitária de Caruaru, no Agreste, que realize inspeções regulares no Centro de Internação Provisória (Cenip), Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e na Casa de Semiliberdade (Casem), unidades administradas pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) no município.

De acordo com o MPPE, recentemente um interdo do Case foi diagnosticado com leptospirose. Além disto, de acordo com a promotora de Justiça Isabelle Barreto de Almeida, também foram detectadas irregularidades após correição temática realizada pela Comissão da Infância e Juventude e Corregedoria Nacional do Egrégio Conselho Nacional do MPPE, no segundo semestre de 2018.

O Ministério Público também fez recomendação à Funase, que deverá recompor as equipes do Cenip, Case e Casem que estejam desfalcadas. A promotoria informou que detectou a ausência de um pedagogo e um psicólogo no Cenip, e de um psicólogo e um técnico de enfermagem no Case. Foi recomendado à fundação que seja feita a dedetização e desratização de todas as unidades com regularidade mínima de quatro meses. Além disto, a Funase deve solicitar inspeções regulares do Corpo de Bombeiros nas unidades e troque todos os extintores de incêndio vencidos em 30 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a última inspeção realizada foi em julho de 2018. Diante da recomendação, a pasta deverá realizar duas ao ano. A reportagem do NE10 Interior também solicitou um posicionamento oficial à Funase, mas ainda não obteve retorno.