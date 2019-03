Idoso de 71 anos tira carteira de motorista e realiza sonho

NE10 Interior

Para o idoso, a parte mais difícil foi o uso das tecnologias, como o simulador Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Um idoso de 71 anos realizou um sonho ao tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O aposentado Heleno Lopes da Silva tinha o sonho desde criança, e não pôde tirar a carteira antes porque não tinha dinheiro. Atualmente, o curso para fazer a CNH de carro e moto é mais de R$ 2 mil.

O aposentado entrou na autoescola na metade do ano passado. Para ele, a parte mais difícil foi o contato com a tecnologia: o uso de computadores e do simulador, exigência do Detran. "Eu nunca tinha pegado no computador, a primeira vez foi na escola, mas eu consegui passar, sim", revelou.

O instrutor da autoescola, Anderson Gleidson, garante que o idoso era bastante dedicado e frequentou todas as aulas. "A gente entende que algumas coisas foi mais difícil, mas ele conseguiu", afirmou.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: