Festa de São José começa na sexta-feira em Caruaru

Programação será na Paróquia de São José, no bairro Petrópolis Foto: divulgação

Com o tema "Com confiança, amor e fé, ida a José", a Paróquia São José realiza a festa do Padroeiro em Caruaru, no Agreste Pernambucano. A programação acontecerá entre os dias 15 e 24 de março na paróquia, localizada na Avenida Cícero José Dutra, no bairro Petrópolis, e terá missas, quermesses, apresentações culturais e show das irmãs Larissa & Laura.

O evento encerrará com a realização da tradicional procissão em torno das ruas do bairro da paróquia, e a missa solene. Diversos padres da Diocese de Caruaru foram convidados e comandarão as celebrações. No dia 23 de março, haverá a participação do bispo diocesano, Dom Bernardino Marchió.

Confira a programação:

Sexta-feira (15):

19h- Novena em honra a São José;

19H30- Missa presidida pelo Padre Janailton Alves (Torimata) e animação com o Coral Missão;

21h- Quermesse e show com Lívia Melo e banda.

Sábado (16):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Fábio Farias (Recife) e animação com o Coral Aparecida;

21h- Quermesse e show com Werney Lima e banda.

Domingo (17):

7h- Missa presidida pelo Padre Alexsandro Jorge;

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Rivaldo Régis (Toritima) e animação com o Coral Terço dos homens;

21h- Quermesse e show com Forró D+.

Segunda-feira (18):

12h- Missa da Graça;

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Helder Tôrres (SZC) e animação com o Coral Vida Nova;

21h- Quermesse e show com Marlene do Forró.

Terça-feira (19):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Zenilson Tiburcio (Catedral) e animação com o Coral São José;

21h- Quermesse e show com Barthô.

Quarta-feira (20):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Leonardo Bezerra (Taquaritinga do Norte) e animação com o Coral Graça Divina;

21h- Quermesse e show com Banda Entre Tons.

Quinta-feira (21):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Renan Silva (Caruaru) e animação com o Coral GDAC;

21H- Quermesse e show com a banda Os Boêmios.

Sexta-feira (22):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida pelo Padre Jerffeson Adelino Gomes (Caruaru) e animação com o Coral Regina Caeli;

21H- Quermesse e show com Edjailson da Caru Forró.

Sábado (23):

19h- Novena em honra a São José;

19h30- Missa presidida por Dom Bernardino Marchió (Bispo Diocesano) e animação com o Coral São Tarcísio;

21h- Quermesse e show com Afinasamba.

Domingo (24):

7h- Missa solene presidida pelo Padre Alexsandro Jorge;

12h- Fogos e repique do sino;

18h- Procissão com a imagem do padroeiro;

19h- Missa de encerramento presidida pelo Padre Erandi Expedito (Caruaru) e animação com o Coral São José;

21h- Quermesse e show com Larissa & Laura.