Espetáculo O Pequeno Príncipe será exibido no fim de semana em Caruaru

Peça "O Pequeno Príncipe" será exibida no sábado e no domingo Foto: divulgação/Colégio Diocesano

O grupo de teatro Ená Iomerê, organizado pelo Colégio Diocesano, apresenta neste sábado (16) e domingo (17) a peça "O Pequeno Príncipe". O espetáculo faz homenagem aos 25 anos de existência do grupo teatral, que é o precursor do movimento estudantil de teatro das escolas da rede privada em Caruaru, Agreste de Pernambuco.

A ação será desenvolvida em parceria com a Pastoral da Educação da escola, e os estudantes serão os atores do espetáculo. As sessões acontecerão no Teatro Rui Limeira Rosal, do Sesc, às 17h, e serão abertas ao público. Para garantir a entrada, é preciso um quilo de alimento não-perecível.

“A peça destaca que a vaidade, o egoísmo e o aligeiramento dos quais vivemos imbuídos nos dias atuais podem comprometer a qualidade de vida das crianças e dos adultos. Através de discursos filosóficos e poéticos, o Pequeno Príncipe é capaz de resgatar a criança que existe em cada um de nós, nos transmitindo mensagens de otimismo, amor e simplicidade”, afirma Maria Alves, atriz, diretora e responsável pelo grupo teatral.