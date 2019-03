Caminhão de pequeno porte tomba com estudantes de Bonito, no Agreste

NE10 Interior

Acidente aconteceu na zona rural de Bonito, ninguém ficou ferido Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Um caminhão de pequeno porte tombou no Engenho Pendanga, na zona rural de Bonito, no Agreste de Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (11), com mais de 10 crianças que estavam sendo transportadas para uma escola do município. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o procurador da prefeitura, Benício José, a gestão municipal assinou um contrato no dia 1º de março, por meio de licitação, com a empresa Lins - Serviços e Construtura Limitada, que não teria cumprido com o contrato de transportar os alunos em ônibus. A prefeitura entrou com uma ação para apurar o caso.