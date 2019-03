Servidores da Destra discutem reajuste salarial e PCCV em Caruaru

NE10 Interior

Reunião foi realizada com servidores da Destra (agentes de trânsito e guardas municipais) Foto: Rebeca Nunes/TV Jornal Interior

Uma reunião foi realizada na manhã desta segunda-feira (11) no Sismuc Regional, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para discutir a campanha de reajuste salarial e o plano de cargos, carreiras e vencimentos (PCCV) dos servidores da Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra).

O plano traz a descrição dos cargos que compõem o quadro de servidores efetivos, especificando requisitos, atividades desempenhadas e remuneração. De acordo com o presidente do Sismuc, Eduardo Mendonça, atualmente existem 34 guardas municipais para atender uma população de mais de 350 mil habitantes. Segundo ele, para suprir a necessidade da cidade, seriam necessários 400 profissionais. Já agentes de trânsito, são 30 em atividade.

Entre as responsabilidades dos servidores estão garantir a proteção de bens, serviços, logradouros e instalações públicas municipais; garantir os direitos humanos fundamentais e preservar a vida; realizar patrulhas preventivas; trabalhar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam para a paz social; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município; exercer competências no âmbito do trânsito; entre outras.

O núcleo financeiro da Prefeitura de Caruaru informou que está se reunindo para concluir o documento e entregar uma proposta ao Sindicato dos Servidores.