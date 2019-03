Sanharó passa a receber água da Transposição do Rio São Francisco

NE10 Interior

Obra para a viabilização da chegada da água teve o investimento de R$ 85 milhões Foto: divulgação/Compesa

O município de Sanharó, Agreste de Pernambuco, começou a receber água do Rio São Francisco nesse sábado (9). Já são 4 municípios atendidos por esse sistema, como Arcoverde, Pesqueira, Belo Jardim e Sanharó, onde a carência hídrica é maior.

Com a distância de 140 quilômetros do Recife, o município de Sanharó estava enfrentando um rígido rodízio de água, sendo abastecido apenas uma vez por mês, já que dependia do Sistema Bitury, barragem que entrou em colapso há quatro meses.

A obra para a viabilização da chegada da água teve o investimento de R$ 85 milhões. A água é captada do Rio São Francisco na Barragem do Moxotó, no Eixo Leste da Transposição, e se interliga na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Arcoverde à Adutora do Agreste.

A água do Rio São Francisco percorre 80 quilômetros pela Adutora do Agreste, até chegar à Estação de Tratamento de Água do Bitury, em Belo Jardim, onde passa por tratamento e segue até as torneiras dos moradores de Sanharó.

Os primeiros bairros beneficiados são Centro, Salgado, parte do Zacarias Ramalho, parte do Dr.Tonico e Santa Clara. A água do São Francisco está chegando em Sanharó de forma gradativa e a expectativa é que o primeiro ciclo de abastecimento, atendendo todos os bairros da cidade, seja concluído em dez dias.