Menino que perdeu perna em Caruaru é recebido na Arena Corinthians

Gabriel entrou em campo com o ídolo, o goleiro Cássio Foto: Bruno Teixeira/Divulgação/Corinthians

O menino Gabriel, de 10 anos, que perdeu a perna após pegar uma infecção enquanto se recuperava de um espancamento por parte de colegas de escola em Caruaru, realizou mais um sonho após entrar em campo na Arena Corinthians, para o clássico desse domingo (10) contra o Santos.

Gabriel também acompanhou o aquecimento dos jogadoresFoto: Bruno Teixeira/Divulgação/Corinthians

Torcedor do Timão, Gabriel entrou de mãos dadas com o ídolo, o goleiro Cássio, de quem ganhou uma camisa. Além disto, Gabriel acompanhou o aquecimento dos jogadores na parte interna da Arena. O Corinthians se solidarizou com a história do menino e o convidou para o passeio.

Relembre o caso

Gabriel foi internado no Hospital da Restauração, no Recife, após ter sido agredido por outros alunos da Escola Municipal Professora Sinhazinha, no bairro do Salgado, onde estudava, em maio de 2018. Na unidade de saúde, ele pegou uma infecção e precisou amputar uma das pernas.

A mãe de Gabriel tem outros seis filhos além dele e durante os sete meses que acompanhou o filho no hospital, precisou se afastar do trabalho e estava com dificuldades financeiras. No início deste ano, Gabriel ganhou uma bolsa de estudos em um colégio particular até o ensino médio.