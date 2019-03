Galpão que armazenava manequins e tecidos pega fogo em Santa Cruz

NE10 Interior

Galpão armazenava manequins e tecidos em Santa Cruz do Capibaribe Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros

Um galpão que era utilizado para armazenar manequins e tecidos localizado próximo ao Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, pegou fogo na noite do último sábado (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas três viaturas de combate a incêndio e uma de comando operacional das cidades de Santa Cruz, Surubim e Toritama. A atuação dos bombeiros fez com que as chamas não atingissem os escritórios, que ficavam na entrada do imóvel.

Ainda de acordo com a corporação, houve perda total de manequins e tecidos. A estrutura do prédio foi bastante danificada e houve o desabamento de algumas paredes e parte do teto. Felizmente, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio não foi divulgada.