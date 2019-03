Família de Santa Cruz morre em acidente no Rio Grande do Norte

NE10 Interior

Velório coletivo foi realizado nesse domingo em um clube de Santa Cruz do Capibaribe Foto: reprodução/TV Jornal

Quatro pessoas da mesma família de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, morreram em um acidente durante o fim de semana na BR-110, em Upanema, no Rio Grande do Norte. Um velório coletivo foi realizado na tarde desse domingo (10) em um clube da cidade.

O acidente aconteceu quando o carro em que as vítimas estavam atingiu um caminhão carregado de cilindros de gás, que havia pegado fogo momentos antes e estava abandonado sem sinalização nem iluminação na estrada, durante a madrugada.

As irmãs Vanderlânia e Valdirene Arruda, de 28 e 36 anos, o filho da primeira, Antônio Raiumundo da Silva Neto, de 9 anos, e o noivo de Valdirene, Evandro Penha, 32, não resistiram e faleceram. Apenas a filha de Evandro, Wedja Stephanie, 19 anos, sobreviveu. Ela foi socorrida para um hospital de Mossoró com uma fratura no fêmur e não corre risco de morte.

Um cortejo fúnebre foi acompanhado por uma multidão até o cemitério São Judas Tadeu no início da noite, onde foram sepultados os corpos da criança, da mãe e da tia. Já o corpo de Evandro foi levado para o cemitério Novo, no bairro São Miguel.

