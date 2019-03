Acidente entre moto e caminhão deixa mulher morta em Taquaritinga

NE10 Interior

Acidente aconteceu no quilômetro 24 da BR-104, em Taquaritinga do Norte Foto: divulgação/PRF

Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão deixou a passageira da moto morta no quilômetro 24 da BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto perdeu o controle e foi atingido pelo caminhão. Ainda segundo a polícia, o motociclista estava em uma cinquentinha e não tem habilitação. Ele ficou ferido.