Jovem que se envolveu em acidente com viatura da PM morre no hospital

Vídeo mostra momento do acidente envolvendo o motociclista e a viatura Foto: reprodução/TV Jornal

O motociclista que se envolveu em um acidente com uma viatura do Batalhão Integrado Especializado (Biesp), da Polícia Militar, em Caruaru, não resistiu e faleceu no Hospital Regional do Agreste (HRA).

O acidente aconteceu na madrugada de 23 de fevereiro, quando a viatura colidiu com a motocicleta que o jovem conduzia, em um cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau.

Com o impacto, a viatura chegou a capotar. A suspeita da polícia é de que o motociclista estivesse embrigado, uma vez que ele teria avançado o sinal vermelho. No momento do acidente, o jovem perdeu a perna.

Veja o vídeo do acidente: