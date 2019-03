Conheça a história de Vanda Rodrigues, que trabalha como porteira

NE10 Interior

Porteira de prédio começou na função de zeladora Foto: reprodução/TV Jornal

Há três anos, Vanda Rodrigues era zeladora de um prédio no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Quando um porteiro antigo saiu, ela decidiu se candidatar à vaga, o que foi aceito imediatamente pela equipe do prédio. Ela cumpre o papel de porteira há sete meses e é prova de que lugar de mulher é onde ela quiser.

