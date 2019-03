Casal de Garanhuns fica ferido em acidente de moto na Argentina

NE10 Interior

Advogado Sérgio Coifman e a esposa dele, a dentista Carla Simone Gómez, se envolveram em acidente Foto: reprodução/Facebook

Um casal de brasileiros de Garanhuns, em Pernambuco, ficou gravemente ferido nessa quinta-feira (7) após sofrer um acidente no distrito de San Juan, na Argentina. O advogado Sérgio Coifman e a esposa dele, a dentista Carla Simone Gómez, estavam em uma motocicleta quando um carro invadiu a pista contrária, colidindo na lateral das vítimas.

O casal foi socorrido para o Hospital Rawson, em Córdova. Cada um perdeu uma perna no acidente. Os ocupantes do carro não ficaram feridos.

De acordo com o amigo do casal Eduardo Jorge, que viajou com eles, Coifman está tendo uma boa melhora e reagindo aos poucos. A esposa dele, Carla, continua entubada. Os amigos esperam uma melhora do casal nas próximas 24h.

Segundo Eduardo Jorge, um grupo de seis pessoas havia saído de Garanhuns há 17 dias, em três motocicletas, com direção a Santiago, no Chile. Na ida, passaram pela Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, onde passaram por Foz do Iguaçu e seguiram para o Chile.

Esta semana, começaram a retornar; fizeram uma parada entre Santiago e Mendoza, na Argentina, e de lá seguiriam para Córdova. A previsão era de que chegassem em Garanhuns no próximo domingo (10).