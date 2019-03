Caruaru realiza eventos alusivos ao "Mês da Mulher"; veja programação

NE10 Interior

Diversas ações estão sendo realizadas em alusão ao Dia da Mulher em Caruaru Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, inicia nesta sexta-feira (8) uma programação especial em torno do Dia Internacional da Mulher que acontecerá até o dia 31 deste mês na zona urbana e rural do município.

Com a participação da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), as primeiras ações serão realizadas nesta sexta-feira (8) e sábado (9) no Marco Zero, das 8h às 17h, onde acontecerá a 8ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora. No evento, serão ofertados diversos serviços em 12 estandes, nos quais irão acontecer orientações e atendimentos do Bolsa Família; aconselhamento e orientação jurídica pelo Centro de Referência da Mulher Maria Bonita (CRMMB); aferição de pressão; testes rápidos de saúde como glicemia; exposição dos projetos e programas promovidos pela SPM; entre outros.

No Marco Zero também terá a realização do 1º Festival de Violeiras com a participação de mulheres importantes para o cenário feminino. No domingo (10), o projeto “Nossa Avenida” irá promover aula de zumba; exames rápidos de saúde; resgate de brincadeiras antigas; entre outras ações. Na sexta-feira (15), o destaque fica por conta do 1º Encontro de Participação Política Para Mulheres, realizado na Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC), que contará com a participação de gestoras públicas do Estado, além de representantes de movimentos sociais, instituições não governamentais e da sociedade civil. O evento ocorre das 8h às 17h.

"A Secretaria de Políticas para Mulheres vem se destacando nas ações voltadas para as mulheres, tanto da zona urbana como rural do município, desenvolvidas pela Prefeitura de Caruaru, e para o mês considerado o 'Mês da Mulher' não seria diferente. Estamos nos fazendo presentes em algumas frentes de atuação, como enfrentamento à violência, saúde da mulher, qualidade de vida, cultura e lazer, empreendedorismo feminino, realizando uma integração entre as demais secretarias do município", destacou Juliana Gouveia, secretária da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM).

As secretarias municipais de Saúde, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH), Batalhão Integrado Especializado (Biesp), Destra, Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru e a Liga de Ginecologia e obstetrícia de Medicina da UFPE serão alguns dos parceiros dessas atividades.