Suspeito de matar a companheira em Barra de Guabiraba é preso

NE10 Interior

Ivane Maria Bezerra, 39 anos, foi assassinada a facadas Foto: arquivo pessoal

Um homem foi preso nessa quarta-feira (6) suspeito de matar a companheira, Ivane Maria Bezerra, 39 anos, na cidade de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco, no dia 21 de junho de 2018. José Sérgio da Silva, 43 anos, foi preso por meio de mandado de prisão preventiva na cidade de São José da Coroa Grande.

De acordo com as informações da Polícia Civil, José Sérgio da Silva matou Ivane com aproximadamente 15 facadas, após chegar alcoolizado em casa. Ela chegou a tentar fugir pelo quintal, mas não conseguiu. A mulher ainda foi levada ao hospital por pessoas da comunidade, mas chegou à unidade de saúde sem vida.

A Promotoria de Justiça de Bonito (que também é responsável pela cidade de Barra de Guabiraba) denunciou o acusado em 19 de julho por homicídio qualificado com as seguintes qualificadoras: II - por motivo fútil; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.