Central faz treino físico em preparação para partida contra o Santa Cruz

Central fez treino físico nessa quarta-feira no Lacerdão Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Esta Quarta-feira de Cinzas (6) foi de treino físico para a equipe do Central, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A Patativa se prepara para o próximo jogo contra o Santa Cruz, pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano. Antes da partida, que será no Arruda, no Recife, tem jogo treino beneficente no Lacerdão, na Capital do Agreste. A Patativa segue líder do Pernambucano.

