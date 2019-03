Caruaru realiza Festival de Violeiras nesta sexta-feira

NE10 Interior

Evento será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, relacionado à lutas femininas Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A Prefeitura de Caruaru em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo do município realiza nessa sexta-feira (8) o Festival de Violeiras, no Marco Zero. O evento será em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, relacionado à lutas femininas, e irá contar com quatro duplas de repentistas e com a poeta pernambucana Mariana Teles como declamadora e apresentadora.

"É a primeira vez que se reúnem mulheres cantadoras na Semana da Mulher em Caruaru. É um marco importante na cultura brasileira e Caruaru demonstra o seu protagonismo", enfatizou Rubens Júnior, presidente da Fundação de Cultura e Turismo.

As apresentações começam a partir das 19h e as duplas Fabiane Ribeiro e Toinha Brito; Mocinha de Passira e Maria Soledade; Minervina Ferreira e Santinha Maurício; Lucinha Saraiva e Luzia dos Anjos irão integrar o evento, que terá o acesso gratuito.