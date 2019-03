Além da Notícia: Bolsonaro é o maior inimigo do próprio governo

NE10 Interior

Presidente Jair Bolsonaro tornou-se o maior inimigo do próprio governo Foto: divulgação

O maior adversário de Jair Bolsonaro (PSL) é ele próprio. As postagens nas redes sociais do presidente chamam a atenção e repercutem negativamente em todo o mundo. Mesmo com grandes problemas para o governo enfrentar, o desvio do foco gera críticas até mesmo por parte de apoiadores.

No "Além da Notícia" desta quinta-feira (7), o jornalista Berg Santos recebeu o professor e analista político Mário Benning para debater este e outros assuntos. "Ele ainda não entendeu a estatura do cargo que ocupa", disse o analista durante a conversa.

A última polêmica envolvendo o presidente tem relação com um vídeo publicado por Bolsonaro de um ato obsceno supostamente ocorrido em um bloco de Carnaval. A postagem foi entendida por oposicionistas e até apoiadores como uma crítica à festa de uma forma geral. Na sequência, Jair Bolsonaro ainda fez uma postagem questionando o que significava um determinado fetiche sexual, o que fez as pessoas questionarem se ele não deveria estar se preocupando com outros assuntos mais urgentes ao governo federal.

Ouça a íntegra da entrevista: