Quase 40 quilos de bacalhau são preparados para Bloco do Lula Vassoureiro

Serão 40 quilos de bacalhau e 200 litros de vinho para os participantes Foto: reprodução/TV Jornal

O bacalhau que será servido no bloco do Lula Vassoureiro começou a ser preparado às 5h desta quarta-feira (6) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Serão 40 quilos de bacalhau e 200 litros de vinho para os participantes. O Bacalhau do Lula Vassoureiro, que existe há 63 anos, sai às 19h desta quarta e marca o encerramento da Folia dos Papangus.

