DJ Alok, Xand Avião e Bell Marques confirmados no São João de Caruaru

DJ Alok estará pela terceira vez no São João de Caruaru Foto: Geyson Magno/divulgação/Prefeitura de Caruaru

O DJ Alok, o cantor Xand Avião e o cantor Bell Marques são atrações confirmadas no São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em 2019. Os shows dos artistas foram divulgados pela prefeita do município, Raquel Lyra, através das redes sociais durante o período carnavalesco.

O show de Xand Avião está marcado para o dia 16 de junho e o de Alok, para o dia 21 de junho. A data da apresentação de Bell Marques não foi revelada.

Outras atrações que já tinham sido divulgadas pela prefeitura são Gustavo Mioto, Léo Santana, Elba Ramalho e Fulô de Mandacaru. No início do ano, a cantora Marília Mendonça anunciou em um show que também se apresentará no Maior e Melhor São João do Mundo.