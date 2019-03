Bezerros: criatividade e mistura de ritmos marcam Folia dos Papangus

Ana Maria Miranda NE10 Interior

Mestres Cucas do Angu na folia de Bezerros Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Terceiro maior Carnaval de Pernambuco, a Folia dos Papangus, em Bezerros, no Agreste, é rica em cultura popular. Criatividade é palavra de ordem e não importa se são simples ou elaboradas, as fantasias fazem sucesso na festa. Já entre as apresentações culturais, muito frevo, maracatu, axé, entre outras manifestações.

O Papangu é o personagem tradicional da festa na cidade. Reza a lenda que um grupo de homens decidiu brincar o Carnaval fantasiadas com roupas de tecido e máscaras. Eles iam de casa em casa alterando a voz, para que não fossem identificados, e pedindo angu, uma espécie de mingau de milho. Foi daí que surgiu o nome.

Fantasiado de Papa João Paulo II, Geraldo Meira chamou a atenção na multidão Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

E foi em alusão a esta história que um grupo de quatro amigos de Bezerros resolveu sair às ruas neste domingo (3) fantasiado de “Mestre Cucas do Angu”. Eles não se identificam para não estragar a brincadeira, mas dizem que sair combinando já virou tradição; são 20 anos desfilando.

Outro grupo, formado por 10 pessoas, entre pais, filhos, cunhados e outros membros da família, sai há vários anos trajando roupa de papangus. “Estamos fora de casa desde 6h, daqui a pouco fazemos uma parada para comer, tomar uma cervejinha e continuar na festa”, disse um dos integrantes do grupo.

Para escolher o tema da fantasia, não tem regra. Um trio de amigos saiu vestido de Berlim, Tóquio e Nairóbi, personagens da série La Casa de Papel, que conta a história de um assalto com reféns na Casa da Moeda da Espanha. “Todo mundo está gostando, dessa vez a gente não veio roubar banco, e sim a alegria do povo”, brincou a foliã vestida de Nairóbi.

Trio de amigos decidiu ir vestido de terroristasFoto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Outros três amigos, estes de Camocim de São Félix, escolheram a fantasia de terroristas. O operador de telemarketing Alessandro Souza, o professor César Menezes e o auxiliar administrativo Luciano Júnior, atraíram a atenção de outros foliões, que os pararam para tirar fotos. “É perto da nossa cidade e é o mais animado”, opinou Alessandro sobre a folia em Bezerros.

E enquanto uns saem de criminosos, outros se vestem de religiosos para abençoar a festa. O motociclista Geraldo Meira, 70 anos, decidiu ir vestido de Papa João Paulo II, depois que um amigo observou a semelhança entre os dois. “Aqui é minha casa, eu adoro Bezerros”, afirmou o recifense.

Também teve majestade na Folia dos Papangus. Um quarteto de amigos de Bezerros, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Recife sai há seis anos combinando. Em 2019, saíram de reis. “Quando acaba o Carnaval a gente já vai pensando na próxima, e em novembro já começa a fazer”, revelou o assistente administrativo Jean Ferreira, 28.

O motorista Luiz Tavares, 76, saiu do Recife para curtir o Carnaval do interior e trouxe a companheira, que não é bem uma mulher, mas parece muito. A boneca, batizada de Matuta Raimunda, dançava e rebolava junto com os passos dele, e divertiu os foliões. “Estou achando ótimo aqui, o pessoal está aderindo à ideia. As pessoas são muito acolhedoras, tudo aqui e prestigiado”, avaliou.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Grupo de amigos de Bezerros foi vestido de Berlim, Tóquio e Nairóbi

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Formado por membros de uma mesma família, este grupo saiu de casa às 6h para brincar

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Motorista Luiz Tavares, 76, com a Matuta Raimunda

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Grupo de Maracatu nas ladeiras de Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Folião vestido de unicórnio

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Grupo de papangus formou uma banda de pífanos

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Folião vestido de Shrek

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Criatividade é o que não falta no Carnaval

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Papangus aterrorizantes também desfilaram em Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Passistas do bloco Papanguarte, de Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Foliões vestidos com fantasias de Papangus

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Amigos de cidades diferentes formaram um quarteto de reis

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Casal do Recife vestiu-se com tema Alice no País das Maravilhas

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Papangus com fantasias chiques no Carnaval de Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Papangus com fantasias chiques no Carnaval de Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Carnaval dos Papangus de Bezerros - 2019 Foliões nas ruas de Bezerros

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Oito dias de folia

O domingo de Carnaval é o principal dia da programação de Bezerros e atrai milhares de turistas para ver o desfile dos Papangus nas ladeiras da cidade. De acordo com o vice-prefeito Breno Borba, são esperadas mais de 200 mil pessoas nos oito dias da festa, que começou na última quarta-feira e termina na Quarta-Feira de Cinzas. “Está tudo saindo dentro do que foi planejado, a cidade está cheia e com segurança. Além de cultura, de tradição, o nosso Carnaval é família, é segurança”, destacou.