Veja o que abre e fecha durante o Carnaval em Caruaru

Comércio do centro estará fechado durante o Carnaval Foto: divulgação

O Carnaval começa a partir do fim do expediente desta sexta-feira (1º) e em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, alguns serviços e estabelecimentos irão funcionar em esquema especial do sábado (2) até a Quarta-Feira de Cinzas.

Confira:

Comércio - As lojas funcionarão normalmente no sábado (2) e estarão fechadas no domingo, segunda e terça-feira, costume no período carnavalesco. Na quarta, os estabelecimentos também estarão fechados. No caso dos centros de compras, as lojas que solicitaram abertura ao Sindloja poderão funcionar normalmente.

Shopping Difusora - No sábado, domingo e segunda, as praças de alimentação do primeiro, segundo e terceiro piso funcionam das 11h às 21h e as lojas e quiosques, das 11h às 20h. Na terça-feira (5), o mall estará fechado. Na Quarta-feira de Cinzas, dia em que é comemorado o feriado estadual da Data Magna, o shopping funciona em horário especial: as lojas e quiosques abrem das 11h às 20h e as praças de alimentação, das 11h às 21h. O cinema funciona de acordo com a programação.

Caruaru Shopping - As lojas do shopping estarão funcionando durante todos os dias de Carnaval, no sábado, das 10h às 20h; no domingo, das 12h às 21h; e na segunda e na terça, das 12h às 20h. As praças de alimentação e lazer abrem todos os dias das 11h às 20h. Durante o período, as lojas terão descontos especiais, que podem chegar até 50%. O cinema funciona de acordo com a programação.

Polo Caruaru - No sábado (2) funciona normalmente, mas estará fechado do domingo até a quarta-feira. As atividades retornam na quinta (7), das 9h às 18h.

Fábrica da Moda - O centro de compras funciona normalmente no sábado (2), das 8h às 15h. Do domingo (3) até a Quarta-feira de Cinzas (6), o espaço estará fechado. O atendimento retorna na quinta-feira (7), a partir das 8h.

Supermercados - Estarão abertos durante o Carnaval.

Detran - Nesta sexta-feira (1º) a 4ª Ciretran funciona normalmente e as agências nos shoppings Caruaru e Difusora abrem das 9h às 21h. Do sábado até a quarta-feira, todas as unidades estarão fechadas.