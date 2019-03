Polícia Civil investiga assassinato de garçonete em Cupira

NE10 Interior

Crime aconteceu na cidade de Cupira, no Agreste Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil de Cupira, no Agreste de Pernambuco, vai investigar o assassinato de uma garçonete no município. De acordo com a polícia, a mulher de 27 anos foi assassinada com 30 facadas na frente dos quatro filhos crianças.

Segundo o delegado Ighor Nogueira, inicialmente acreditava-se que o suspeito de cometer o crime era o ex-companheiro ela, mas a hipótese foi descartada.

O delegado informou que as imagens das câmeras de segurança da rua foram colhidas e um homem encapuzado aparece entrando na residência utilizando uma chave. Apesar disto, as características dele não batem com as do ex-companheiro da vítima.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: