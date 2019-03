NE10 Interior

Fafá de Belém é uma das atrações do Carnaval de Lagoa dos Gatos Foto: divulgação

A cidade de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, vai receber a cantora Fafá de Belém como uma das principais atrações do Carnaval. O evento é aberto ao público e as pessoas poderão levar bebidas, desde que não estejam em recipientes de vidro. Além da cantora, haverá orquestras de frevo e apresentações de bandas.

Veja a programação completa:

Sábado (02/03)

19h - Bloco do Zé Pereira

20h - Orquestra Frevo Folia

22h – Banda Torpedo

0h – Felipe Diniz

Domingo (03/03)

16h – Caraca Muleke

18h – Imperador da Bregadeira

20h – Megga Star

22h – Cleoman e Orquestra Los Cabanos

0h – Rodo da Bahia

Segunda-feira (04/03)

16h- Paulo Lopes

18h- Trem Bala

20h- Bonde do Zay

22h- Dj Marcílio

0h- Acadêmicos da Bahia

Terça-feira (05/03)

16h- Iago Lopes

18h- Lia Di Carvalho

20h- Cleoman e Orquestra Los Cabanos

22h- Fafá de Belém

0h- André Marreta