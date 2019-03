Corredores estão nos preparativos para a Crazy Runners, em Caruaru

NE10 Interior

Segunda edição do evento inclui prêmios em dinheiro e troféus para os primeiros colocados nas categorias Foto: reprodução/TV Jornal

Um grupo de atletas está nos preparativos finais para a corrida Crazy Runners, que será realizada no dia 24 de março em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A segunda edição do evento inclui prêmios em dinheiro e troféus para os primeiros colocados nas categorias.

