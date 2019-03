Carro com carga em excesso em Caruaru vira meme nas redes sociais

NE10 Interior

Toyota com carga em excesso virou meme Foto: reprodução de vídeo

Uma cena inusitada tem chamado a atenção das pessoas de Caruaru e região do Agreste de Pernambuco. Circula nas redes sociais um vídeo de um Toyota carregado com colchões, uma mesa e até botijões de água e de gás trafegando pela BR-104, na zona urbana de Caruaru. O registro foi feito nessa quinta-feira (28) e há a suspeita de que o veículo com placas de Brejo da Madre de Deus estava seguindo para as praias do Litoral Sul para o período carnavalesco.

Pelo excesso exagerado de carga, o carro acabou virando memes nas redes sociais. Várias montagens do veículo em locais como o Magic Kingdom, na Disney, no Palácio de Buckingham e Abbey Road com os Beatles, na Inglaterra, na posse do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, e até na Lua foram espalhadas no WhatsApp e Facebook. Apesar da brincadeira, o excesso de carga é uma infração de trânsito e representa um perigo para os passageiros e para outras pessoas que estiverem nas estradas.

De acordo com a resolução nº 349/2010 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o artigo 109 do Código de Trânsito Brasileiro, a carga dos veículos deve estar acondicionada e afixada de modo que não coloque em perigo as pessoas nem cause danos a propriedades públicas ou privadas, não se arraste pela via nem caia sobre esta. Além disto, a carga não deve atrapalhar a visibilidade a frente do condutor, nem comprometer a estabilidade ou condução do veículo; não deve ocultar as luzes do veículo; não deve exceder a largura máxima do veículo; não deve ultrapassar as dimensões autorizadas para veículos; entre outros.

Toyota no Magic Kingdom, na Disney

Toyota viajando pelo mundo

Crédito: reprodução/Redes sociais Toyota indo para a praia Toyota viajando pelo mundo

Toyota na posse do presidente Jair Bolsonaro

Toyota chegando no Palácio de Buckingham, na Inglaterra

Toyota na Abbey Road, com os Beatles, na Inglaterra

Toyota na Lua

Toyota chegando na praia

Crédito: reprodução/Redes sociais

Contran regulamenta largura e altura de cargasFoto: reprodução/Contran

Segundo o inspetor da PRF Érico Vasconcelos, os carros que têm bagageiro no teto só podem levar cargas até 50 cm acima do teto. A carga também deve estar bem acondicionada e amarrada e não pode ultrapassar o comprimento do veículo. "[O CTB prevê] a retenção do carro até que se tire a carga em excesso. O policial para o veículo, o motorista tem que descer a carga em excesso e nós vemos outras situações. Ele regulariza no local e é liberado", explicou.

Ainda de acordo com o inspetor, trata-se de uma infração grave e o motorista pode ser multado em R$ 195,23 e levar cinco pontos na carteira de habilitação. Caso tenha outras irregularidades, como documento do veículo atrasado, o motorista poderá ter o veículo removido. Apesar das imagens nas redes sociais, o inspetor informou que só é possível autuar e multar o motorista em caso de flagrante presencial.

O que intriga as pessoas é o fato de o veículo ter passado por um trajeto longo sem ter sido abordado pela polícia. Se estiver saído de Brejo da Madre de Deus com direção a Tamandaré, por exemplo, o veículo passou por estradas estaduais antes e depois de passar pela BR-104. O Batalhão de Polícia Rodoviária da PM é responsável pelas estradas estaduais e a PRF, pelas federais.

Operação Carnaval

A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou nesta sexta-feira (1º). O objetivo da operação é proporcionar mais segurança e reduzir acidentes graves nesta época, marcada pelo aumento no fluxo de veículos. Durante o período, serão intensificadas as fiscalizações e ações educativas nas rodovias federais. No Agreste, as ações acontecem principalmente na BR-232, que dá acesso a Gravatá, Bezerros e Caruaru.