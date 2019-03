Artistas interessados em participar do São João de Caruaru devem se inscrever até esta sexta

NE10 Interior

Artistas deverão fazer inscrição para seleção do São João 2019 Foto: divulgação/Rafael Lima

Terminam nesta sexta-feira (1º) as inscrições para os artistas interessados em compor a programação do São João 2019 de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, através do edital de chamamento público a nível nacional. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Fundação de Cultura e Turismo do município ou através do e-mail saojoaocaruaru2019@gmail.com.

A habilitação das propostas inscritas será através da análise da documentação necessária por equipes técnicas da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. Em seguida, haverá a fase de análise artística.

Uma comissão ficará responsável por selecionar as propostas, respeitando a nota de corte e o critério da maior para a menor nota. A comissão de seleção será composta por quatro representantes indicados pelo poder público municipal e quatro representantes indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Caruaru.

A Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru designará os polos que os artistas irão se apresentar. A sede da fundação fica na Praça Coronel José de Vasconcelos, número 100, centro. Os telefones para contato são: (81) 3721.1257 e 3721.4051. O edital pode ser acessado no site da prefeitura.