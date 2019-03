Anac realiza fiscalização no Aeroporto de Caruaru

NE10 Interior

Fiscalização foi realizada na manhã de quinta-feira no Aeroporto Oscar Laranjeira Foto: reprodução/TV Jornal

Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizaram uma fiscalização no Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (28). Membros do Governo do Estado também participaram da vistoria. No local, é possível ver uma grande quantidade de mato, falta de conserto nos balizadores e sinalizadores.

Após o encontro, a equipe da Anac fez um relatório sinalizando as mudanças e os problemas encontrados. O documento será encaminhado para Brasília e em seguida para o Governo do Estado com as solicitações de mudanças.

Interdição

O aeroporto da cidade foi interditado em setembro do ano passado, após a Anac constatar várias irregularidades, como a falta de segurança motorizada, cavalos na pista próximo ao hangar, local onde os pilotos de pequenas aeronaves se preparam para os voos. Além disto, havia animais de pequeno porte circulando pelo espaço.

