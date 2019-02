Prefeitura de Gravatá divulga atrações do Jazz Festival; confira

NE10 Interior

Gravatá Jazz Festival é considerado um dos principais eventos do gênero no País Foto: divulgação/Prefeitura de Gravatá

A quarta edição do Gravatá Jazz Festival começa neste sábado (2) com shows gratuitos de atrações locais, nacionais e internacionais. O evento é considerado um dos principais do gênero no País, e uma opção de diversão fora do circuito carnavalesco. Nomes como Flora Purim, Airto Moreira, Victor Biglione, Blues Beatles e Terrie Odabi estão confirmados na programação.

Cerca de 10 mil pessoas são esperadas em cada noite do festival, que segue até o dia 5 de março. A prefeitura também estima que o Gravatá Jazz faça com que a rede hoteleira seja ocupada 100% no período. Um aumento do movimento nos bares e restaurantes da cidade também é esperado.

A cantora Flora Purim começou no samba-jazz com o primeiro LP "Flora é MPM", em 1964. O show no Gravatá Jazz marcará o retorno dela aos palcos. No evento, ela se apresenta ao lado do parceiro, o percussionista Airto Moreira, eleito por 40 vezes o maior percussionista do mundo pela Down Beat Magazine. Ele tem em Luiz Gonzaga e na cultura pernambucana as maiores fontes de inspiração.

Outro destaque da programação é o show da cantora norte-americana Terrie Odabi, que estará pela primeira vez ao Brasil. De São Francisco, nos Estados Unidos, ela é considerada pela crítica como a sucessora de Etta James. Ela já foi indicada duas vezes ao "Oscar do Blues" em duas categorias em 2017. Ela se apresenta ao lado da banda Alabama Johnny.

Este ano, a banda anfitriã do festival, a Uptown Blues Band, comemora 21 anos com o recém-lançado álbum "Uptown Band & Friends – 21 anos de Blues", que chega ao mercado cheio de participações especiais. O festival terá ainda espaços de entretenimento como o Jazz Kids, com recreação e oficinas de música para a criançada.

Nesta quarta edição, também haverá "jam sessions" de jazz e blues após os shows do palco oficial. As casas oficiais dos encontros musicais improvisados, diariamente, serão o restaurante Barito Fondue, à noite, e o La Fondue Unique, logo após o almoço. O Gravatá Jazz Festival é realizado pela prefeitura, com a produção da Promundo e curadoria do músico Giovanni Papaleo.

Confira a programação completa:

Sábado (02/03)

19h30 - Trimúrti

20h30 - Dasta & The Smokin' Snakes

21h30 - Folakemi

Domingo (03/03)

20h - Vintage Pepper

21h - Victor Biglione - Tributo Jimi Hendrix

22h - Andreas Kisser & Vasco Faé

Segunda-feira (04/03)

20h - Mr. Trio

21h - Uptown Blues Band convida Nuno Mindelis

22h - Airto Moreira & Flora Purim

Terça-feira (05/03)

19h30 - Arthur Philipe - Tributo Nat King Cole

20h30 - Allycats

21h30 - Blues Beatles

22h20 - Terrie Odabe