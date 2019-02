Concurso dos Papangus será no próximo domingo em Bezerros

NE10 Interior

Concurso de Papangus é ponto alto da festa em Bezerros Foto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

O Carnaval dos Papangus, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, começou nessa quarta-feira (27) e segue até o dia 6 de março. Diversas agremiações passarão pelo Corredor da Folia durante o período. O percurso começa na Avenida Professor Amaral até o QG do Frevo na Rua da Matriz.

O ponto alto da festa, que é considerada a maior do interior do Estado, é o bloco dos Papangus, no domingo (3/03). De acordo com a prefeitura de Bezerros, são esperadas mais de 300 mil pessoas no Corredor da Folia para esta data. Os fantasiados poderão disputar o Concurso dos Papangus.

Festa atrai milhares de foliões todos os anosFoto: divulgação/Prefeitura de Bezerros

O desfile é tradicional e está marcado para 9h30 em um palco montado na Praça Centenária. Serão escolhidos e premiados os vencedores na categoria adulta em seis modalidades: Tradicional Individual, Estilizado Individual, Dupla Tradicional, Dupla Estilizado, Grupo Tradicional e Grupo Estilizado.

A categoria infantil será na Praça da Bandeira, na terça-feira de Carnaval, a partir das 10h, com duas modalidades: Infanto-Mirim (0 a 7 anos) e Infanto-Juvenil (8 a 14 anos).

Origem

O papangu é um personagem que surgiu no fim do século XIX e começou quando um grupo de homens decidiu brincar o Carnaval escondido atrás de máscaras e vestindo roupas compridas para que ninguém descobrisse a identidade deles. Durante a festa, eles percorriam as cadas de amigos e parentes modificando a voz. Nestes locais, era servido um angu, espécie de mingau de milho. Daí surgiu o nome papangu.

Segurança

A Polícia Militar disponibilizará cerca de 400 policiais na cidade durante os dias de festa. O Corpo de Bombeiros vai auxiliar nas ocorrências, com carro de combate a incêndio e resgate nos dias de Momo. No trânsito, haverá equipes do Departamento de Trânsito de Bezerros (Debetrans) em pontos estratégicos e viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas margens da BR-232 e via local.