Casa lotérica sofre tentativa de assalto em Garanhuns

NE10 Interior Com informações do repórter Aurimar Ferreira, da Rádio Jornal Garanhuns

Lotérica na Avenida Duque de Caxias sofreu tentativa de assalto Foto: Aurimar Ferreira/Rádio Jornal Garanhuns

Uma casa lotérica sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (28) na Avenida Duque de Caxias, na área central de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com testemunhas, três homens armados teriam chegado ao local em um carro. Um deles entrou no estabelecimento e tentou acessar a porta em que os funcionários do caixa ficam.

"A gente estava tudinho aqui ao lado da lotérica, aí quando pensemos que não, veio um senhor: 'assalto', 'assalto', já com a arma. Fiquei bem assustada mesmo", disse uma testemunha entrevistada pela Rádio Jornal Garanhuns.

A lotérica estava lotada no momento do assalto. Os clientes ficaram assustados e saíram correndo, o que também assustou os criminosos. Eles fugiram do local sem roubar nada.

Equipes da Polícia Militar que estavam em uma megaoperação da Polícia Civil foram descoladas para o local do crime. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. A lotérica continua funcionando normalmente.