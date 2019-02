Carnaval dos Caiporas, em Pesqueira, tem Asas da América e Avine Vinny

NE10 Interior

Praça Dom José Lopes é polo principal do evento Foto: Nayara Vila Nova/TV Jornal Interior

O Carnaval dos Caiporas, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, começa nesta quinta-feira (28) e segue até o dia 5 de março. Entre as principais atrações do evento estão o trio Asas da América, Forró Vumbora, Avine Vinny, Acadêmicos da Bahia e Jorge Aragão, Maestro Spok, entre outros, que se apresentação na Praça Dom José Lopes. O homenageado deste ano é o cantor e compositor Sérgio Amaral e o evento é em memória do também músico Albino Rodrigues Cavalcanti.

O Caipora surgiu a partir de uma lenda de tochas sobrenaturais que apareciam em cima das árvores, assustando os caçadores do município. O personagem desfila no Carnaval da cidade desde 1962, quando um dos fundadores da agremiação, João Justino de Melo, oficializou a brincadeira. A fantasia é confeccionada com um saco de estopa (cabeça), um paletó, camisa de manga comprida, gravata e calças.

Além dos Caiporas, fazem a festa alguns blocos tradicionais: o Cambindas Velhas e o Lira da Tarde, fundado em 1938 pela Família Amaral, que organiza a agremiação até os dias de hoje. O símbolo desta festa é a lira, um instrumento musical, e o bloco sai às 16h, formando o nome da agremiação.

Confira a programação do polo principal:

Quartel General do Frevo (Praça Dom José Lopes)

Quinta-feira (28/02)

20h30 - Claudinho e banda

22h - Trio e banda Asas da América

Sexta-feira (01/03)

16h - Jelf e o pendrive do sucesso

20h30 - Farra Boa

22h30 - Bloco da Juventude "Trio Elétrico" banda Vumbora

23h - Avine Vinny

Sábado (02/03)

11h - Orquestra de Frevo

16h - Jelf e o pendrive do sucesso

16h - Banda Amaralina

19h - Jota Santos

20h30 - Eduardo Melo e banda

22h - Acadêmicos da Bahia

0h - Jorge Aragão

Domingo (03/03)

11h - Jelf e pendrive do sucesso

15h - Shake Samba

19h - Opera Banda Show

20h - Banda F5

22h - Lia de Carvalho

0h - Maestro Spok

Segunda-feira (04/03)

11h - Jelf e o pendrive do sucesso

13h - Juninho Alves e Banda Tok Show

15h - Hit Massa

19h - Edu Souza e banda

20h - Almir Rouche

22h - Excesso de Bagagem

0h - Marreta é Massa