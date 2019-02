Carnaval de João Alfredo lança programação com mistura de ritmos

NE10 Interior

Este ano, a festa homenageia o músico Josimar Gomes da Silva, o "Maestro Mê" Foto: divulgação

"Venha curtir o melhor Carnaval da região". Com esse convite, a Prefeitura Municipal de João Alfredo (PMJA) anunciou a programação do Carnaval 2019. Este ano, a festa homenageia o músico Josimar Gomes da Silva, o "Maestro Mê". Serão quatro dias de alegria, folia e animação. No Sábado de Zé Pereira (2), a partir das 19h, tem cortejo pelas ruas da cidade com atrações da Cultura Popular.

A concentração será na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Acompanham o desfile Bois de Caboclinhos, Maracatus, Bonecos Gigantes (Zé Pereira), Grupo Flor da Idade, Musas do Carnaval de João Alfredo e Orquestra de Frevo Dom Bosco. Logo após as homenagens no palco principal, instalado no Corredor da Folia, tem o som da Banda Levy Swing.

No domingo (3), a partir das 15h, o Corredor da Folia recebe Paulinho Pierri e Banda, Inocentes do Pagode e Alisson Levado & Fama Elétrico. Na segunda-feira (4) a festa continua com Asas da América, Valda Sedícias e Anjos Elétricos. Na terça de Carnaval (5) tem Vai D3, Banda Expresso, Bossas Elétrico e Harkosayth. E mais: no domingo e na terça após a programação do palco tem arrastão com o Zé Pereira e Orquestras de Frevo.

Durante e pós período carnavalesco, diversos blocos também animam os foliões locais e visitantes. As agremiações arrastam a multidão pelas ruas ao som de orquestra, paredões de som e diversos cantores. O Carnaval da Cidade Feliz é uma realização da Prefeitura Municipal de João Alfredo, com o apoio do Governo do Estado, Fundarpe e Empetur.