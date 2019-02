Prefeitura de Surubim confirma Fafá de Belém no "Desfile das Virgens"

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Cantora Fafá de Belém é uma das atrações da festa Foto: divulgação

O Desfile das Virgens de Surubim, tradicional festejo carnavalesco da cidade, terá uma mistura de ritmos em 2019. Por mais um ano, o evento ocorrerá pós folia de momo. Na sexta-feira (8), a partir das 20h, no Polo da Usina, os cantores Geraldo Maia e Marrom Brasileiro animam os foliões. O sábado (9) contará com blocos líricos, 4 trios elétricos e Orquestra Nil Frevo. As apresentações começarão a partir das 16h, com atividades infantis.

Já no domingo (10), a partir das 14h, apresentam-se 10 trios elétricos. A Banda Pinguim e a cantora Fafá de Belém estarão no trio da prefeitura. Os blocos líricos e os cortejos de cultura popular continuam fazendo suas performances na Avenida São Sebastião e no Pátio da Usina, como acontece anualmente. Através de nota, a prefeitura de Surubim destacou expectativa positiva para a realização da festa de Carnaval.

"A partir do dia 8 de março, o nosso município vai realizar o seu carnaval 2019. Tradicionalmente, o evento acontece durante três dias, sempre no final de semana seguinte às festividades de momo em todo o Brasil. Este ano terá como homenageados os blocos da cidade, valorizando a importante trajetória cultural que cada agremiação representa em nosso carnaval multicultural. A folia acontece nos dias 08, 09 e 10 de março. Uma programação diversificada, para todos os gostos, promete botar os foliões pra dançar. Cortejos culturais, blocos líricos, orquestras de frevo e mais de dez trios elétricos vão animar a multidão que faz do Carnaval de Surubim o maior carnaval de rua do Interior de Pernambuco. Vem pra o carnaval da alegria!"