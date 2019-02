Prefeitura de Feira Nova confirma programação do Carnaval 2019

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Cantor Geraldinho Lins é uma das atrações Foto: divulgação

A prefeitura de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco, divulgou na tarde dessa terça-feira (26) as atrações que vão animar o Carnaval 2019. No palco principal, a festa acontecerá de 03 a 05 de março. Com o tema "Vem que tá delícia!", a folia de momo contará com oito nomes. No domingo (3), a partir das 12h, terão apresentações de Maracatus. Já no palco, as apresentações começarão às 14h, com Orquestra Vem que tá delícia, Banda Di Boa e Geraldinho Lins.

A festa na Terra da Farinha seguirá na segunda-feira (4) com maracatus locais e convidados desfilando, a partir das 10h, pelas ruas do centro. Quando o relógio marcar 14h, se apresentarão Banda Hillux, Nildo Ventura e Banda Arrecifes. Finalizando a programação na terça (6), a partir das 14h, tem Banda Só Zoeira e Marreta é Massa. De acordo com a diretoria de Imprensa de Feira Nova, 20 blocos ainda desfilarão durante e pós os dias de Carnaval.