Aluguel da Arena Caruaru para Baile Municipal custou R$ 120 mil

Bell Marques foi atração principal do Baile Municipal de Caruaru Foto: divulgação/Arnaldo Félix/Prefeitura de Caruaru

A contratação da locação do espaço da Arena Caruaru para realização do Baile Municipal, no dia 15 de fevereiro, pela Fundação de Cultura e Turismo custou R$ 120 mil. A informação consta no Diário Oficial do Município do dia 28 de janeiro de 2019.

De acordo com o documento, o presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rubens Júnior, reconheceu e ratificou a dispensa de licitação autorizando a contratação da casa de shows, através da empresa Caruaru Eventos e Shows LTDA.

No termo de ratificação consta ainda que, através de notas de empenhos, "ficou evidenciado que o preço proposto pela locadora é o praticado no mercado".

Shows

A prefeitura não divulgou os valores dos shows do Baile Municipal, que teve como atrações Bell Marques, Benil e as orquestras Fernando Borges e Nova Euterpe.

A prefeitura vendeu ingressos para o acesso à festa, nos valores de R$ 25 (arena), R$ 60 (VIP), R$ 130 (open bar), R$ 500 (mesa para 4 pessoas) e R$ 5 mil (camarote para 15 pessoas). O valor da renda do evento também não foi informado.