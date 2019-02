Mulher grávida é detida com quase 6 kg de maconha em Garanhuns

NE10 Interior

Mulher estava com 5,9 quilos de maconha Foto: divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 34 anos foi detida com 5,9 quilos de maconha em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita - que está grávida - estava em um veículo de transporte alternativo que havia saído de Arcoverde, no Sertão. O carro foi abordado pela polícia na BR-424, na altura da Cohab II.

A droga foi encontrada na bolsa da da suspeita, que mora no bairro Indiano. Ela foi presa e levada para a 22ª Delegacia de Homicídios de Garanhuns, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.