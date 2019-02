Familiares de detentos denunciam irregularidades cometidas por agentes do Presídio de Santa Cruz

NE10 Interior

Denúncias são relacionadas ao Presídio de Santa Cruz do Capibaribe Foto: reprodução/TV Jornal

Os familiares de detentos do Presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, denunciam a corrupção de agentes na unidade prisional.

De acordo com as esposas de dois detentos, que preferiram não ser identificadas, os agentes estariam vendendo a comida fornecida pelo Governo do Estado. Além disto, estaria acontecendo a venda de ordem de visitas íntimas.

Na semana passada, vídeos de supostos detentos da unidade se espalharam nas redes sociais. Eles denunciavam o abuso de poder dos agentes e a exploração na venda de itens como água e comida por preços elevados. Eles chegaram a ameaçar fazer uma rebelião com a morte de 50 detentos caso nenhuma medida fosse tomada.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior:

A produção da TV Jornal Interior solicitou uma resposta oficial da Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), mas não obteve retorno.