Em áudio, prefeito de Bom Jardim chama mulher de "cachorra" e "nojenta"

NE10 Interior

Prefeito João Lira (PSD) discutiu com moradores por meio de áudios Foto: divulgação/Facebook

Alguns áudios que vem sendo compartilhados através do WhatsApp mostram uma discussão entre o prefeito de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, João Lira (PSD), e algumas pessoas da comunidade Lagoa de Negro, na zona rural.

Em uma das gravações, o prefeito chama uma moradora de "cachorra", "nojenta" e "imunda". "Procure seu lugar, sua cachorra, cadela! Você pensa porque eu estou prefeito vou aceitar desaforo seu nem de ninguém", afirmou.

Os moradores reivindicavam que a quadra de uma escola ficasse aberta após o horário de fechamento da instituição, às 16h, para que as pessoas pudessem praticar atividades esportivas. "A quadra foi feita com dinheiro da educação e vocês não têm direito não. Quem tem direito é os alunos da escola", retrucou o prefeito, em outro áudio.

Outro lado

O NE10 Interior entrou em contato com o secretário de Administração e Governo, Lúcio Mário, que alegou que não pode opinar sobre o caso, uma vez que foi "um fato isolado" e "algo pessoal", que deveria ser respondido pelo próprio gestor. O secretário disse ainda que os áudios foram editados e não mostram o que a mulher havia dito ao prefeito anteriormente.

O secretário evidenciou que o município de Bom Jardim está com as contas em dia. A reportagem tentou falar pelo telefone com João Lira, mas ele não atendeu as ligações.