2ª Sopa Cultural homenageia João do Pife em Caruaru

Grande homenageado foi o músico João do Pife Foto: reprodução/TV Jornal

A segunda edição do evento Sopa Cultural foi realizada na noite dessa segunda-feira (25) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento consiste em uma visita-homenagem a algum artista local. Desta vez, o grande homenageado foi o músico João do Pife. Depois de muita música, a sopa foi servida.

