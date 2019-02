Jovem morre atropelado após tentar atravessar BR em Caruaru

NE10 Interior

Um jovem morreu atropelado após tentar atravessar a BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite desse domingo (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Felipe Gleidson da Silva, 20 anos, foi atingido por um carro de passeio no quilômetro 66.

O condutor do veículo prestou socorro à vítima e acionou o Corpo de Bombeiros. O jovem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Capotamento na BR-232

Motorista cochilou ao volante e capotouFoto: divulgação/PRF

Também no domingo em Caruaru, um capotamento foi registrado no quilômetro 134, na BR-232. Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. O condutor de 43 anos estava sozinho e sofreu apenas ferimentos leves. A suspeita é de que ele tenha cochilado ao volante.