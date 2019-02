Em homenagem a Dilson Oliveira, "Bloco da Cisterna" faz sucesso em Caruaru

NE10 Interior

"Bloco da Cisterna" fez sucesso no bairro Santa Rosa, em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

Um bloco foi realizado nesse domingo (24) em homenagem ao apresentador Dilson Oliveira, do "Povo na TV", da TV Jornal Interior, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O "Bloco da Cisterna" fez sucesso no bairro Santa Rosa. O evento contou com a participação de Dilson e de Boquinha.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: