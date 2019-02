Dupla assalta várias pessoas de uma vez no Agreste; veja vídeo

TV JORNAL

Foto: Reprodução/TV Jornal

Criminosos armados foram flagrados assaltando várias pessoas no meio de uma rua em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na sexta-feira (22), na rua Maria Lira Moraes, no bairro Nova Santa Cruz.

Em vídeo, cada suspeito chega ao local em uma moto. Um deles, armado, dá cobertura enquanto o comparsa recolhe pertences de todo mundo. Depois, os dois fogem.

Veja o flagrante:

Via TV Jornal